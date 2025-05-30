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سبب رفض البعض فكرة توقيع برشلونة مع حارس إسبانيول

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أبدى بعض النقاد في الوسط الكتالوني رفضهم فكرة توقيع برشلونة مع خوان غارسيا حارس مرمى إسبانيول هذا الصيف.

السبب في ذلك من وجهة نظرهم، هو أن البارسا حتى لو باع تير شتيغن وذلك مستبعد إلى غاية الآن، فسيكون تشيزني هو الحارس الأساسي لا محالة.

هذا الكلام يعني بأن غارسيا سيكون في دكة البدلاء، وبالتالي حارس شاب ومميز مثله إن كان مكانه كبديل، فمن الأفضل ألا يأتي من الأساس في الوقت الحالي على الأقل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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