الحزم ثالث الصاعدين لدوري روشن السعودي

عدن - ياسمين عبد العظيم - حسم نادي الحزم صعوده لدوري روشن السعودي اليوم الخميس، بفوزه على العدالة 3-0، في مباراة الملحق.

حملت ثلاثية الحزم توقيع كل من عبدالرحمن الدخيل وجانو زينهو وباسل السيالي في الدقائق 20 و47 و72.

شهدت المباراة حالتي طرد ضد كل من محمد أبو عبد لاعب العدالة في الدقيقة 77، والسيالي لاعب الحزم في الدقيقة 83.

وجاء صعود الحزم بقيادة المدرب السابق لمنتخب تونس جلال القادري، الذي تولى تدريب الفريق في شهر أبريل الماضي بداية من الجولة 29.

وسيخوض الحزم منافسات الدوري السعودي للمحترفين للمرة 11 في تاريخه، حيث شارك للمرة الأولى في موسم 2005-2006.

وبات الحزم ثالث الصاعدين لدوري روشن بعد ناديي نيوم والنجمة.