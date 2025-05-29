رومانو: أرسنال يبدأ التحرك لضم مهاجم لايبزيغ

عدن - ياسمين عبد العظيم - بدأ أرسنال الإنجليزي تحركاته لضم المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو من لايبزيغ الألماني.

وعانى أرسنال من مشاكل هجومية خلال الموسم الماضي بسبب عدم وجود مهاجم صريح، بالإضافة إلى تعرض العديد من اللاعبين في الخط الأمامي لإصابات في وقت حرج من الموسم.

وكشف الصحفي “فابريزيو رومانو” أن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يضع سيسكو على رأس أولوياته لتدعيم الهجوم.

وحاول أرسنال ضم سيسكو خلال صيف 2024، ثم كرر المحاولة في يناير الماضي، لكن لايبزيغ وقف عقبة أمام رحيل المهاجم البالغ عمره 21 عاما.

فشل لايبزيغ في التأهل لأي بطولة أوروبية، سيُعجل برحيل سيسكو الذي انضم إلى الفريق الألماني في 2023 قادماً من سالزبورغ النمساوي.

وأحرز سيسكو 21 هدفاً، وصنع ستة أهداف في 45 مباراة مع لايبزيغ بجميع المسابقات هذا الموسم.