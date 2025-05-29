موقف المعارين من العودة إلى الأهلي قبل كأس العالم للأندية.. وفرصة السولية ومعلول

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي عن ملامح المرحلة المقبلة داخل الفريق الأول لكرة القدم، خاصة فيما يخص ملف اللاعبين المعارين وقائمة المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية.

وشدد يوسف في تصريحات تلفزيونية بفضائية “الأهلي” على أن المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو سيكون صاحب القرار النهائي في هذه الملفات.

وأوضح يوسف أن جميع اللاعبين المعارين، بمن فيهم علي معلول وعمرو السولية، سيتم عرضهم على المدير الفني الجديد، الذي سيتولى تقييمهم وتحديد موقفهم النهائي من البقاء أو الرحيل.



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كما أكد أن النادي لا ينوي التفريط في الحارس مصطفى شوبير، مشيدًا بشخصيته وتطوره، واعتبره من الأوراق المهمة، فيما أشار إلى أن التحرك لضم الحارس سيحا جاء عقب تأكد إدارة الكرة من رغبة حمزة علاء في عدم الاستمرار.

وتحدث يوسف عن تلقي الأهلي عرضًا لمعايشة الحارس الشاب حمزة عبد الكريم في نادي بايرن ميونخ الألماني، إلا أن العرض لم يتضمن متابعة قوية أو تحركًا فعليًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن النادي يشجع مثل هذه الخطوات التي تمنح اللاعبين الصغار فرصة الاحتكاك الخارجي والتطور.

واختتم المدير الرياضي تصريحاته بتوجيه الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة مارسيل كولر وسامي قمصان على مجهوداتهم مع الفريق، مشيرًا إلى أن المدرب ريفيرو لم يحسم بعد عدد اللاعبين في القائمة المشاركة بـ كأس العالم للأندية، فيما سيتم تعيين مترجم إسباني له لتسهيل التواصل.

