صندوق الاستثمارات يتفاوض مع رونالدو للبقاء في الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مصدر في صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن وجود مفاوضات مع كريستيانو رونالدو للبقاء في الدوري السعودي، لكن خارج صفوف النصر.

وينتهي تعاقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم، وكتب اللاعب البرتغالي رسالة غامضة منذ عدة أيام.

وأشار رونالدو إلى انتهاء الفصل، لكن القصة لم تنته، وهو ما فسره البعض برحيله عن النصر.

وقال مصدر من صندوق الاستثمارات العامة في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” اليوم الخميس: “هناك مفاوضات صعبة جارية لإقناع رونالدو بالبقاء في الدوري السعودي في الموسم المقبل”.

وأضاف المصدر “الخيار الأول لرونالدو هو الانتقال إلى الهلال مع فرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية أو إلى بطل آسيا الأهلي”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد فرناندو هييرو المدير الرياضي للنصر أن النادي يتفاوض مع رونالدو للاستمرار في صفوفه.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية نشرت تقريراً عن أندية مرشحة لضم رونالدو للمشاركة في كأس العالم للأندية منها الهلال والوداد المغربي.