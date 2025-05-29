هاني أبو ريدة وأحمد دياب يجتمعان مع الجهاز الفني لـ منتخب مصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - عقد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، اجتماعاً مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب لمناقشة التوقيتات التي يحتاجها الفريق في الفترة القادمة.

وحضر الاجتماع مصطفي أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد ومن الجهاز الفني للمنتخب كل من طارق سليمان المدرب العام ووليد بدر المدير الإداري.

وناقش الاجتماع ارتباطات منتخب مصر خلال الموسم المقبل ومناقشة التوقيتات من خلال وضع جدول مسابقة الدوري في نسختها المقبلة، وبقية المسابقات التي تشارك فيها الأندية التي تضم لاعبي المنتخب.



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ويرتبط منتخب مصر بمباريات تصفيات كأس العالم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين إضافة إلى معسكر الإعداد في نوفمبر المقبل للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها 21 ديسمبر المقبل بالمغرب

من جهته وجه الجهاز الفني لمنتخب مصر الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية عقب انتهاء الاجتماع لقيامهما بتذليل أي صعوبات للمنتخب في الفترة المقبلة في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم وأمم أفريقيا.



