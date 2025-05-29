رونار يضم سالم النجدي لمواجهتي البحرين وأستراليا الحاسمتين

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه الفرنسي هيرفي رونار مدرب منتخب السعودية الدعوة للاعب النصر سالم النجدي للانضمام إلى معكسر الأخضر الذي يستعد لخوض الجولتين التاسعة والعاشرة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

خاض النجدي 37 مباراة مع النصر بجميع المسابقات في الموسم المنقضي 2024-2025، مسجلاً هدف وصنع هدف.

وأجرى لاعبو منتخب السعودية الحصة التدريبية الأولى في المعسكر الأربعاء، على ملعب نادي الاتفاق.

ويحل الأخضر ضيفاً على البحرين يوم 5 يونيو المقبل على ملعب البحرين الدولي، فيما سيستضيف نظيره الأسترالي في 10 يونيو على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد 10 نقاط ، بفارق 3 نقاط عن أستراليا الثاني. ويحتاج إلى الفوز في المباراتين المقبلتين للتأهل المباشر إلى مونديال 2026.