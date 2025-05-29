شكرا لاهتمامكم بخبر هدف برشلونة من تسريح بعض اللاعبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يعتزم نادي برشلونة إنهاء ملف مستقبل الثنائي باو فيكتور وبابلو توري خلال هذا الأسبوع، ضمن خطة رياضية تهدف إلى التخلص من بعض الأسماء التي لن تحظى بدقائق لعب كافية في المشروع الجديد بقيادة هانزي فليك.

وتُفضّل الإدارة الكتالونية خيار البيع مع تضمين بند إعادة الشراء، ما يتيح مرونة مالية أكبر للنادي ويحافظ على إمكانية استعادة اللاعبين مستقبلًا.

باو فيكتور يحظى باهتمام أندية عدة في الليغا، أبرزها ريال بيتيس، سيلتا فيغو، فالنسيا، إشبيلية، ومايوركا، إلى جانب عروض من الخارج، بينما يوجد اهتمام أوروبي ببابلو توري من أندية في إسبانيا وفرنسا وألمانيا.

ورغم أن العائدات المتوقعة من هذه العمليات قد لا تتجاوز 5 ملايين يورو، إلا أن النادي يسعى من خلالها إلى تخفيف فاتورة الرواتب وفتح هامش في قانون اللعب المالي النظيف لتسجيل لاعبين جدد في الفترة المقبلة.