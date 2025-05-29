التعادل الإيجابي يحسم مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في الدوري

عدن - ياسمين عبد العظيم - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة، التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024- 2025.

وأقيمت مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة، على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الهبوط في الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

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وافتتح الإسماعيلي، أهداف اللقاء في الدقيقة 73 من عمر المباراة عن طريق مروان حمدي بعد كرة من ركلة ركنية خدعت حارس غزل المحلة.



وتعادل المحلة، عن طريق عمرو الجزار في الدقيقة 76 من كرة رأسية سكنت شباك الدراويش لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الثامن من جدول ترتيب مجموعة الهبوط بينما عزل المحلة ارتفع رصيده إلى نفس الرصيد في المركز التاسع.

