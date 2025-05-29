أول تحرك من وزارة الرياضة لدعم بيراميدز قبل مباراة صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنسيقها الكامل مع نادي بيراميدز لتسهيل حضور الجماهير لمباراة الفريق المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في إطار حرص الدولة على دعم ومؤازرة الفرق المصرية في المحافل القارية.

ويلتقي بيراميدز، مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد الدفاع الجوي، الأحد المقبل.

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وقال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تواصلت مع نادي بيراميدز من أجل تسهيل تواجد الجماهير، خصوصًا من الهيئات الشبابية والرياضية، في إطار الدعم المعنوي المطلوب للفريق خلال المواجهة التاريخية.



وأضاف الشاذلي أن نادي بيراميدز سيتكفل بتوفير وسائل النقل والأتوبيسات لنقل الجماهير إلى ملعب المباراة، بما يضمن حضورًا مؤثرًا يساهم في تحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم لتحقيق اللقب القاري الأول في تاريخ النادي.

وأكد الشاذلي على توجيهات أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم للأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والدولية، خاصة تلك التي لا تملك قاعدة جماهيرية عريضة، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويعكس روح الوحدة الوطنية خلف الفرق المصرية في مختلف المنافسات.

