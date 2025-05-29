صيف “النسب”… برشلونة ينتظر ملايين من الماضي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة– يترقب نادي برشلونة عائدات مالية كبيرة من بيع لاعبيه السابقين خلال فترة الانتقالات الصيفية، مستفيدًا من نسب بيع يحتفظ بها في صفقات عدة لاعبين رحلوا عن النادي.

أبرز الحالات:

جان-كلير توديبو: في طريقه للانتقال من نيس إلى وست هام، مع خيار شراء إلزامي بقيمة 40 مليون يورو.

برشلونة يحتفظ بنسبة 20% من الصفقة، ما يعني حصوله على حوالي 8 ملايين يورو.

فرانسيسكو ترينكاو: يتألق مع سبورتينغ لشبونة، ويحتفظ برشلونة بنسبة 50% من بيع مستقبلي، مع اهتمام أندية كبرى في أوروبا.

أوسكار مينغويزا: معار إلى سلتا فيغو، قيمة الشرط الجزائي 20 مليون يورو، وبرشلونة يحتفظ بنسبة 50%، ما قد يدر عليه 10 ملايين في حال بيع اللاعب.

إيلايش موريبا: معار إلى سلتا مع خيار شراء بـ4.5 مليون يورو، وبرشلونة يحتفظ بنسبة 10%، ما يعني 450 ألف يورو في حال تفعيل الشرط.

حالات إضافية:

عبد الصمد الزلزولي (بيتيس): برشلونة يحتفظ بنسبة 30%.

ميكا مارمول، كارليس ألينيا، ريكي بويغ، استاني بيدولا: نسب تصل إلى 50%.

فيران جوتغلا (بروج): 10%.

لودوفيت رايس (هامبورغ): 25%.

سيرجينيو ديست، فيتور روكي، ميكا فاييه: نسب متفاوتة بين 10% و30%.

هذه النسب تعكس استراتيجية برشلونة المالية للاستفادة من انتقالات اللاعبين الذين رحلوا عن النادي، وتحقيق عائدات مستمرة تدعم ميزانية الفريق.