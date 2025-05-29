“صوت الكرة مختلف”.. جوناثان تاه يسرد موقفا لـ الونسو من التدريبات

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – سرد جوناثان تاه لاعب بايرن ميونخ الجديد موقفا حدث مع مدربه السابق تشابي الونسو في تدريبات باير ليفركون.

جوناثان قال: “كان هناك تمرين كان علينا فيه لعب كرات طويلة خلف الدفاع الى ظهيري الفريق، وفجأة أوقفني تشابي قائلا لي :لا يا جونا ، ليس هكذا”.

“بصراحة ظننت انني مررت تمريرة جيدة، لكنه قال لي :يجب أن تكون الكرة أكثر دقة “.

“قلت له ماذا تقصد ؟”.

“حاول ان يشرح لي ، لكنه قال بعد ذلك هيا اعطني الكرة”.

“لمس الكرة ، استدار وسدد عرضية قطرية طارت الى الجانب الاخر ، مستقيمة كالسهم”.

“سقطت الكرة على حذاء أحد ظهيري فريقنا، الذي لم يضطر حتى إلى التباطؤ للسيطرة عليها ، كان بإمكان أي لاعب هاو أن يسجلها “.

“التفت تشابي الينا قائلا: هذا ما اقصده بأكثر دقة “.

“قلت له لابد أنك تمزح”.

“حتى صوت الكرة عند ضربها مختلف ، يمكنك أن تدير وجهك ، تستمع الى الكرة وتعرف انها من تشابي “.

“قلت له لا استطيع فعلها بنفس هذه الدقة”.

“بدأ الجميع يضحكون ، لم يستطع أحد منا أن يفعل ما فعله تشابي”.