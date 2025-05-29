شكرا لاهتمامكم بخبر رئيس مانشستر سيتي يكشف سراً بشأن صفقة عمر مرموش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي سراً بشأن إسراع ناديه في التعاقد مع المصري عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانضم عمر مرموش إلى سيتي قادماً من آينتراخت فرانكفورت مقابل ما يقرب من 80 مليون يورو.

أحرز مرموش ثمانية أهداف، وصنع هدفين في 22 مباراة مع سيتي بجميع المسابقات، بالإضافة إلى مساهمته في 34 هدفاً مع آينتراخت منذ بداية الموسم وحتى رحيله.

وقال خلدون المبارك في المقابلة السنوية مع موقع مانشستر سيتي: “مرموش لاعب رائع، وكان في قائمة اللاعبين الذين فكرنا فيهم لفترة طويلة، لكننا كنا سنحاول ضمه في الصيف”.

وأضاف “الحاجة إليه كانت واضحة، ونجحنا في ضمه، وترك بصمته على الفور”.

واكتفى سيتي بحصد لقب درع المجتمع في الموسم الحالي، لكنه فقد لقب الدوري لأول مرة منذ أربعة أعوام، كما ودع دوري أبطال أوروبا مبكراً، وخسر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيحاول سيتي العودة لمنصات التتويج خلال كأس العالم للأندية حيث يستهل مشواره في المجموعة السابعة التي تضم العين الإماراتي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وأكد خلدون المبارك أن النادي سيحاول إبرام عدة صفقات قبل مشاركته في البطولة مستفيداً من فترة القيد الاستثنائية في الفترة من 1 وحتى 10 يونيو.

وقال خلدون المبارك: “حددنا أهدافنا واللاعبين الذين نريدهم ومراكزهم أيضاً، ولدينا رؤية واضحة عن الخيار الأول والخيار الثاني أيضاً، وسنقوم بعملنا بكل وضوح وسهولة”.

وتابع “هدفنا أن نكون جاهزين بالقائمة الجديد في كأس العالم للأندية”.

“سنعود من جديد”

وجه خلدون المبارك رسالة لطمأنة جماهير سيتي بعد الموسم الكارثي للنادي.

وتسببت الإصابات، وابتعاد العديد من اللاعبين عن مستواهم في نتائج سيتي السلبية وخاصة خلال نوفمبر وديسمبر.

وقال خلدون المبارك: “إذا كان هناك ما يجب فعله الآن، فهو قلب صفحة الموسم الماضي، والتفكير على الفور على الموسم المقبل”.

وتابع “سنعود من جديد، وهذا الموسم أصبح من الماضي، واليوم يوم جديد، وسنبدأ العمل والاستعداد للموسم المقبل. يمكنني التأكيد على أن هذا النادي سيبذل قصارى جهده للعودة إلى معاييرنا المعتاد”.

الأفضل في تاريخ سيتي

تطرق خلدون المبارك للحديث عن كيفن دي بروين الذي سيرحل عن مانشستر سيتي بنهاية عقده.

وحصد اللاعب البلجيكي 19 لقباً مع سيتي على مدار عشرة أعوام مع النادي، ويبدو قريباً من الانتقال إلى نابولي الإيطالي.

وسجل دي بروين 108 أهداف، وصنع 170 هدفاً في 422 مباراة مع سيتي بجميع المسابقات.

وقال خلدون المبارك: “من وجهة نظري، كيفن هو أعظم لاعب في تاريخ هذا النادي، وإنجازاته تتحدث عن نفسها. إنجازاته مع النادي من حيث عدد الألقاب، إنه عدد لا يُصدق، وهي الأكثر بين جميع لاعبي هذا النادي”.

وأضاف “هناك إنجازاته الشخصية، وفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين. كيفن كان قائداً حقيقياً، وكل ما تتوقعه من أهم لاعب في الفريق، ولا يمكن التشكيك في تأثيره على الجميع، من الأكاديمية إلى مجتمع المشجعين، ليس فقط على نادي مانشستر سيتي، بل على كرة القدم في جميع أنحاء العالم”.