خاص | ريفيرو يحدد مساعده المصري في الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - يضع النادي الأهلي خلال الوقت الراهن الرتوش الأخيرة على أسماء الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد خوسيه ريفيرو.

الأهلي اتفق مع ريفيرو على تولي المهمة الفنية خلفًا للمدرب السويسري مارسيل كولر، بعد أن تولى عماد النحاس قيادة الفريق بشكل مؤقت.

ياسر إبراهيم يختار الأفضل بين موسيماني وكولر وفايلر ويصرح: جددت للأهلي دون إقحام أخي



وعلم بطولات من مصادره الخاصة، أن المدرب البرتغالي خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، حسم قراره بشأن تشكيل جهازه الفني المعاون استعدادًا للموسم الجديد.



وبحسب المعلومات، فقد قرر ريفيرو الاستعانة بالمدرب عماد النحاس ليكون ضمن طاقمه الفني، بدلًا من محمد شوقي الذي كان مطروحًا بقوة للاستمرار ضمن الجهاز في المرحلة المقبلة.

عماد النحاس نجح في قيادة الأهلي خلال الـ6 مرات الأخيرة ببطولة الدوري، حيث حقق الفوز بها جميعًا لينجح في قلب الدفة وقيادة الأهلي للتتويج بدرع الدوري 2024-2025.

