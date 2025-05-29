روميرو يفتح الباب أمام أتلتيكو مدريد ويكشف موقف ميسي!

عدن - ياسمين عبد العظيم - وقال كوتي روميرو أنه يتطلع للعب في الليجا، بعدما خاض تجربة اللعب في الدوري الإيطالي والانجليزي، وصرح” أريد اللعب في الدوري الإسباني، هذا هو الدوري الذي ينقصني للمنافسة فيه”.

وكشف موقف مواطنه ليونيل ميسي من المشاركة مع الأرجنتين في كأس العالم 2026 بقوله” ميسي في حالة جيدة، إنه يظهر بصورة طيبة للغاية، ولو لم يكن لائقاً لضاعفت مجهودي في الركض من أجله، نرغب في وجوده معنا في المونديال ونتمنى ذلك”.

وأضاف كوتي” ميسي في حالة بدنية مميزة بالنظر لعمره، ليو يعني كل شيء للمنتخب، إنه بمثابة دليلنا على الطريق، وبالنسبة لي أرى أنه سيكون في المونديال، ولا أفكر حتى في احتمالية غيابه”.

وعن أفضل مدافع في العالم، قال” بالنسبة لي أرى أنطونيو روديجر، ليساندرو مارتينيز، وفان دايك هم الأفضل، ما أفقده؟ الفوز بدوري ابطال أوروبا”.