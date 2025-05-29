بنزيما: النهائي تفوز به لا تلعبه.. وجمهور الاتحاد لا مثيل له

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد هجوم نادي الاتحاد السعودي بثقة كبيرة قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي يجمع فريقه بنادي القادسية يوم غد الجمعة.

اللقاء المرتقب يُقام في مدينة جدة وسط حضور جماهيري كبير من الناديين، ويُعد فرصة ذهبية لكتيبة النمور من أجل كتابة نهاية سعيدة لموسم مليء بالنجاحات على المستوى المحلي، حيث تُوج بلقب الدوري بعد صراع شرس مع الهلال.

وفي تصريحاته لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، شدد بنزيما على أهمية الاستعداد الذهني والبدني لهذه النوعية من المباريات قائلاً إن النهائيات لا تلعب بكل تُكسب.

أضاف “كلا الفريقين جاهزين، ونحن على أهبة الاستعداد لهذا النوع من المواجهات. نعم ستكون مباراة صعبة، لكن لدينا كامل الثقة في أنفسنا، ويجب أن نستعد بشكل مثالي. بالنسبة لي، أتوقعها ليلة ساحرة في جدة”.

وأكد بنزيما أن الاتحاد يدخل اللقاء بنية الفوز فقط، مُشدداً على أن النهائيات تُحسم بالعزيمة لا بالمهارات فقط.

واصل “القادسية يمتلك مدرب مميز، لكنني واثق في زملائي، المباراة النهائية تفوز بها ولا تلعبها، كما حققنا أشياء جيدة هذا الموسم سنلعب بكل ثقة لمواصلة حصد الألقاب، مع العلم أن مباريات الكأس ليست خاضعة لأنصاف الحلول، تفوقنا على جميع الخصوم في الدوري هذا الموسم ولدينا الكثير من الثقة في فريقنا وفي الجمهور، وعامل الأرض سيؤثر، أتوقع أن نرى مباراة قوية وأتمنى الفوز”.

ختم “عندما تحدثت عن الجمهور أعلم أن الملعب سيُقسم بين جمهور الاتحاد والقادسية، لكن وجود نصف الملعب من جمهور الاتحاد قوتهم أكثر بكثير مما تتخيله أو تظنه، لكن باقي العوامل تتوقف علينا نحن كلاعبين والجهاز الفني وأعتقد أن لدينا الرغبة في تقديم كل شيء لجعل الاتحاد هو البطل”.