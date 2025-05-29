ريال مدريد يحسم صفقة ألفارو كاريراس

عدن - ياسمين عبد العظيم - وتوصل الريال إلى اتفاق مع كاريراس على التفاصيل الشخصية في العقد المنتظر بين الطرفين حيث سيوقع اللاعب على عقد مدته 5 إلى 6 سنوات، مع حصوله على راتب سنوي يتراوح بين 8 و9 مليون يورو.

وسارت المفاوضات بين ريال مدريد كاريراس بصورة سلسلة بسبب وجود نية من اللاعب في البداية للانتقال للعب في صفوف الميرينجي.

وتكلف الصفقة خزينة ريال مدريد مبلغاً يصل إلى 50 مليون يورو، ويتفاوض الريال حالياً على آلية دفع المبلغ، على أن تكون الخطوة القادمة هي خضوع اللاعب للفحوصات الطبية التقليدية قبل التوقيع الرسمي.

ويقضي اللاعب عطلته الصيفية الآن في فيرول، وهناك احتمال لخضوعه للفحوصات في مكان العطلة، علماً بأن الميرينجي سيعود للتدريبات تحضيراً لكأس العالم للأندية في 9 يونيو القادم.