أرسنال وتشيلسي ينتظران قرار ألونسو في ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - ثنائي العاصمة البريطانية لندن يرغب في ترميم الصفوف من خلال التعاقد مع الجناح البرازيلي رودريجو جويس، الذي ربطته تقارير صحفية بإمكانية الخروج من عباءة الميرينجي في الميركاتو الصيفي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن أرسنال وتشيلسي يراقبان وضعية اللاعب، في ظل عدم اتخاذ الميرينجي أي قرار رسمي بخصوص مستقبله، منتظراً اجتماع ألونسو معه، والذي سيكون له الكلمة العليا في حسم مصيره مع اللوس بلانكوس.

ورغم مردود رودريجو المتراجع في نهاية الموسم المنصرم، إلا أن أندية إنجلترا لم تقلل اهتمامها بضم اللاعب، حيث يضعه أرسنال ضمن خططه لترميم الهجوم، وتحرك بالفعل ببعض الاتصالات الغير رسمية، مع اعتماد النادي على وجود عدة لاعبين برازيليين في التشكيلة، على غرار جابرييل ماجالهايس وجابرييل مارتينيلي، وهو الأمر الذي قد يسهل الصفقة نوعاً ما.

أما أزرق لندن فيرى في رودريجو فرصة جيدة لترميم مركز الجناح، بعدما تراجع مردود كريستوفر نكونكو وميخايلو مودريك، دون أن يفتح البلوز أي خط للمفاوضات حتى الآن.