رغم حسم الصفقة.. نقطة خلاف واحدة بين بايرن ميونخ وليفركوزن

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت صحيفة كيكر الألمانية عن تعقيدات جديدة تعترض مشاركة المدافع جوناثان تاه مع بايرن ميونخ في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

حيث يطالب نادي باير ليفركوزن بمبلغ مالي لا يقل عن مليون يورو مقابل السماح لتاه بالمشاركة في البطولة، وهو ما يرفضه بايرن ميونخ بشدة.

من جانب نادي بايرن، يُعتقد أن دفع مبلغ رمزي يعبر عن الاحترام والتقدير للنادي السابق أمر مقبول، لكن المبالغ الكبيرة التي تصل إلى ملايين يرفضها النادي تمامًا.

كما طُرحت فكرة صفقة تتضمن مكافآت مالية ترتبط بتقدم الفريق في البطولة كحل وسط محتمل.

وفي محاولة لتجاوز هذا الخلاف، تدرس إدارة بايرن ميونخ خيارًا إضافيًا يتمثل في ضم جوناثان تاه إلى صفوفه بعد الأول من يوليو، بداية عقده الجديد، والمشاركة به في كأس العالم للأندية بدءًا من دور ربع النهائي، مستغلة اللوائح التي تسمح بإضافة ثلاثة لاعبين جدد بعد انطلاق البطولة.

يُذكر أن تاه وقع عقدًا مع البافاري حتى يونيو 2029، ولكن نقطة الخلاف تتركز على موعد انضمامه للفريق، سواء قبل مونديال الأندية أو في الأول من يوليو.