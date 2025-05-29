موعد طرح تذاكر مباراة السعودية والبحرين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تبدأ عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره البحريني، يوم الأحد المقبل، والتي تقام على ملعب الرفاع الدولي، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكر مصدر بحريني لـ «الرياضية»، سيتم تخصص 8% من سعة الملعب، التي تبلغ حوالي 24 ألف مقعد، لجماهير المنتخب السعودي، بينما ستذهب بقية التذاكر للفريق المضيف، وفقًا للأنظمة المعمول بها في الاتحاد الآسيوي.

وأكد المصدر أن الاتحاد البحريني لكرة القدم مستعد لتلبية أي طلبات من الجانب السعودي لزيادة حصة الجماهير، مشددًا على التزامه بتسهيل جميع احتياجات مشجعي الأخضر خلال هذه المباراة المهمة.

يُذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت في جدة انتهت بالتعادل السلبي، وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا بلغ 35,437 متفرجًا.