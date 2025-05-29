برشلونة يترقّب.. النصر يدخل سباق التوقيع مع لويس دياز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: في ظل استعدادات الأندية الكبرى لسوق الانتقالات الصيفية، برز اسم الكولومبي لويس دياز كواحد من أكثر اللاعبين طلباً، مع دخول نادي النصر السعودي على خط المفاوضات بقوة.

ووفقاً لتقارير شبكة “Talksport”، فإن النصر يدرس ضم نجم ليفربول كبديل مستقبلي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

برشلونة، الذي لطالما أبدى اهتمامه باللاعب، يعتبر دياز أحد أولوياته هذا الصيف، خاصة في ظل قناعة المدير الرياضي ديكو بإمكاناته منذ أيامه في بورتو.

يتميز دياز بمرونته التكتيكية وقدرته على اللعب كجناح أو كمهاجم، إلى جانب حلمه الدائم بارتداء قميص البلوغرانا.

في المقابل، سبق للنصر أن حاول التعاقد مع دياز الصيف الماضي، لكن ليفربول رفض التفريط به.

ومع حاجة النادي الإنجليزي لتوفير الأموال لتمويل صفقة فلوريان فيرتز، فقد يكون مستعداً هذا الصيف للتخلي عنه، خاصة إذا جاء عرض كبير من النصر يُقارب تقييمه الذي يتراوح بين 80 و85 مليون يورو.

يحاول برشلونة تقليص قيمة الصفقة إلى حدود 70 مليون يورو، في وقت بدأ فيه أيضاً البحث عن بدائل مثل ماركوس راشفورد.

ومع ذلك، يُخطط النادي الكتالوني لتقديم عرض حاسم أخير للاعب الكولومبي.

دياز، رغم أهميته لليفربول، قد يجد نفسه خارج الحسابات مع قدوم لاعبين جدد، ما يفتح الباب أمام انتقال محتمل.

وفيما قد يقدم النصر عرضاً مالياً ضخماً يصعب رفضه، تشير مصادر مقربة من اللاعب إلى أن حلمه الأكبر لا يزال اللعب لبرشلونة.