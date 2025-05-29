هل يرحل بيولي عن النصر؟ هييرو يجيب

عدن - ياسمين عبد العظيم - ‏هاي كورة – حسم الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي في نادي ‎النصر، الجدل المثار مؤخرًا بشأن مستقبل المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي مع العالمي.

هييرو أكد أن عقد بيولي مع النصر لا يزال ساريًا، مما يعني أن رحيله لن يكون في الفترة الحالية، قائلاً:

“أنا وفريق العمل خضنا جلسات تقييم في الفترة الماضية، وتناقشنا عن اللاعبين المغادرين والذين يحتاجهم النصر.

“جلسنا مع المدرب، ولكن الأهم هو الهدوء، والتفكير لأخذ القرارات المناسبة، لكي لا نظلم أحدًا، وتجهيز الفريق الموسم المقبل.

“بقي في عقد بيولي أكثر من عام، ومن الطبيعي أن نعمل معه في هذه القرارات”.