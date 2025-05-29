الصفقة الثانية التي سيعلن عنها ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بحسب إذاعة كوبي الإسبانية، يستعد نادي ريال مدريد للإعلان رسميًا عن ثاني صفقاته الصيفية، بضم الظهير الإسباني الشاب ألفارو كاريراس، وذلك قبل الكشف عن صفقة النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد.

وأوضحت المصادر أن كلا الصفقتين قد تم حسمهما بالفعل، لكن النادي الملكي سيكشف عن صفقة كاريراس أولًا.

ويواصل الريال وضع اللمسات الأخيرة لحسم التعاقد مع كاريراس، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، في صفقة تقدر قيمتها بـ50 مليون يورو، وفقًا لما أفاد به الصحفي رامون ألفاريز.

وكان ريال مدريد قد افتتح سوق الانتقالات الصيفية بضم الموهبة ديان هويسين، في خطوة تعكس تركيز الإدارة على تدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة ومميزة استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.