بعد أنباء الرحيل.. النصر السعودي يوضح مصير رونالدو

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف فرناندو هييرو المدير الرياضي لفريق النصر السعودي، مصير كريستانو رونالدو مهاجم الفريق من الاستمرار خلال الفترة المقبلة.

وانتشرت تقارير عديدة في الفترة الماضية بشأن رحيل رونالدو عن صفوف النصر السعودي، بسبب غضب اللاعب من نتائج الفريق وتراجع أدائه.

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وقال هييرو في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط: “رونالدو عقده مستمر مع النصر حتى نهاية عقده 30 يونيو المقبل، وسنعمل على تجديد عقده ليستمر معنا، وهناك العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد معه”.



وأكمل: “وجود رونالدو في النادي إيجابي، وساعد لإنجاز بعض الأمور داخل النادي مثل الملاعب وغيرها، وتصرفاته الإيجابية أثرت على الكثير من اللاعبين”.

وتابع: “يجب أن أكون إيجابيًا، لا أفكر في أن رونالدو سيغادر النصر، وفي كل الأحوال نحن نعمل بشكل قوي على كافة الجوانب”.

واختتم: “وجود رونالدو منذ البداية هو مشروع دولة، وهو ظاهرة كبيرة في تاريخ كرة القدم، وساعد الدوري في النمو، ونحن في تواصل على تجديد عقده ونتمنى أن يستمر معنا”.

