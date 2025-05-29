بلان: عندما وصلت كان الهلال الأفضل والآن الاتحاد بالقمة

عدن - ياسمين عبد العظيم - عبّر لوران بلان مدرب الاتحاد السعودي عن فخره بلاعبيه بعد “موسم استثنائي” توج خلاله بلقب دوري روشن، وينشد الآن كأس خادم الحرمين الشريفين حين يواجه القادسية غداً الجمعة في النهائي.

المدرب الفرنسي قال في مؤتمر صحفي: “عندما وصلت إلى السعودية كان الهلال الفريق الأفضل، وكان الأكثر جاهزية في بداية الموسم وفاز علينا (3-1) في وقت مبكر بالموسم، احتجنا إلى وقت والآن اختلفت الأمور وتفوقنا عليهم في المواجهة التالية (4-1) وأصبحنا الأفضل”.

وأضاف: “فخور بفريقي بعد موسم استثنائي، تتبقى مباراة واحدة، نهائي الكأس، أتوق لهذه المباراة حقاً والتي ستكون صعبة”.

خطورة أوباميانغ

وتابع مدرب منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان السابق: “من المهم خوض النهائي على أرضنا في جدة، نعرف الملعب والأجواء جيداً، تأثير الجمهور مهم، لكنها مباراة من نوع خاص ويجب التركيز لمدة 90 دقيقة”.

وعن منافسه في النهائي قال: “القادسية خاض موسماً جيداً، إنه قوي دفاعياً ومنظم، لديه أوباميانغ وكينيونيس في الهجوم يتمتعان بالسرعة والمهارة، يجب استغلال جودتنا وإيقاف خطورتهم، أنا واثق في جاهزية فريقي فنياً وذهنياً”.

وواصل: “خضنا مباراتين صعبتين ضد القادسية في الدوري، فزنا في واحدة وتعادلنا في أخرى، نحترم المنافس ولا نخشاه، جاهزون للقتال والاستمتاع والفوز، كل اللاعبين في أتمّ استعداد أخيراً بعد أن عانينا من إصابات على مدار الموسم”.