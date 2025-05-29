تقارير: ليفربول يحدد 50 مليون جنيه استرليني لبيع لاعبه

عدن - ياسمين عبد العظيم - أفادت وسائل إعلامية إنجليزية بأن لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، قد حدد سعر بيع لاعبه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط لاعب ليفربول بالمغادرة هذا الصيف، مع فقدان إمكانية الحصول على مقعد أساسي في تشكيل المدرب آرني سلوت.

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وأشارت صحيفة “ديلي ميل”، إلى أن فريق ليفربول يتطلع إلى بيع مدافع الفريق، جاريل كوانساه، في الانتقالات الصيفية القادمة.



وتابعت الشبكة أن ليفربول مستعد للتخلي عن خدمات كوانساه البالغ من العمر 22 عاماً، بمبلغ 50 مليون جنية إسترليني.

ويحظى المدافع الإنجليزي باهتمام عدة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الألماني.

ويرتبط كوانساه بعقد ممتد مع ليفربول حتى موسم 2029، مع وجود خيار التمديد لعقد إضافي لمدة عام.

وشارك كوانساه في 25 مباراة مع ليفربول في الموسم الحالي بجميع المسابقات، وخاض 1289 دقيقة مع الريدز طوال الموسم.

