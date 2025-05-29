تعليق هييرو على منشور رونالدو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – علق الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي في نادي ‎النصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرًا للحديث عن أوضاع العالمي، على منشور كريستيانو رونالدو الأخير.

وكان رونالدو قد أثار الجدل بتغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” عقب مباراة النصر والفتح، والتي انتهت بهزيمة فريقه وخسارة فرصة اللعب في آسيا، كتب فيها: “انتهى هذا الفصل، القصة؟ لا تزال قيد الكتابة، شكراً للجميع”.

وعن ذلك قال هييرو: “لم أشاهد شيئًا، ولا أفكر أن رونالدو سيغادرنا، سأكون إيجابيًّا بهذا الخصوص”.