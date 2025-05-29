ياسر إبراهيم: موسيماني أفضل من كولر وفايلر.. وجددت للأهلي دون إقحام أخي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لا يرى نفسه في موقع التقييم أو التصنيف بين المدافعين، مشيرًا إلى أن زميله محمد عبد المنعم هو أفضل مدافع مصري حاليًا، كما أشاد بعدد من اللاعبين الذين يتألقون في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري.

وقال ياسر في تصريحات تلفزيونية لقناة “إم بي سي مصر”: “لا يمكنني تقييم نفسي أو تحديد ترتيبي بين المدافعين، لكن من وجهة نظري، أفضل مدافع مصري هو محمد عبد المنعم، فهو مميز للغاية ويستحق الإشادة، وأتمنى عودته للملاعب في أقرب وقت”.

وأضاف: “في الدوري المصري هناك أسماء عديدة تقدم مستويات رائعة مثل رجب نبيل وأحمد بيكهام ومحمود رزق، كما أن حسام عبد المجيد لاعب جيد ويؤدي بثبات، وأتفاهم جيدًا مع مصطفى العش الذي أراه لاعبًا ذكيًا وله مستقبل كبير”.



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وعن زميله السابق أيمن أشرف، قال ياسر: “لا أريد أن أهدر حق أيمن أشرف، لعبنا سويًا أربعة نهائيات، لكنه لم يحصل على فرصته مع المدرب كولر، وقد حزنت بشدة للطريقة التي رحل بها عن الأهلي، وكذلك لطريقة رحيل كولر نفسه، كنت أتمنى أن يرحل بطريقة أفضل أو وهو يتوج ببطولة”.

وتحدث مدافع الأهلي عن علاقته بالمدربين الذين مروا على الفريق خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه تأثر كثيرًا بفترة السويسري رينيه فايلر، وقال: “مع فايلر غبت عن اللعب بسبب الإصابة، وبعد عودتي لم أكن أدخل قائمة المباريات، ولم أفهم السبب في ذلك حتى الآن”.

وعند سؤاله عن ترتيب المدربين الأفضل من وجهة نظره، أجاب: “إذا كان عليّ ترتيب مدربي الأهلي، فأرى أن بيتسو موسيماني هو الأفضل، يليه فايلر ثم كولر”.

كما علق على التوترات التي شابت العلاقة بين بعض اللاعبين وكولر، موضحًا: “من الطبيعي أن يشعر أي لاعب لا يشارك بالانزعاج، وأن يتساءل عن أسباب غيابه عن التشكيل الأساسي أو حتى عن القائمة”.

وبشأن مستقبله مع الأهلي، كشف ياسر إبراهيم عن تفاصيل تجديد تعاقده قائلًا: “لكل لاعب الحق في وضع طلباته، وللنادي الحق في تحديد أولوياته، وأنا جددت تعاقدي لمدة موسمين أثناء تواجدنا في جنوب إفريقيا من مباراة صن داونز الأولى، بدون إقحام أخي أو أيًا من أقاربي وكان ذلك بالاتفاق مع محمد رمضان ومحمد شوقي”.

