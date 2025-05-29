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تشيلسي يقترب من خطف هدف مانشستر يونايتد

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  • تشيلسي يقترب من خطف هدف مانشستر يونايتد 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في تطور مثير في سوق الانتقالات، اقترب نادي تشيلسي من حسم صفقة التعاقد مع مهاجم إيبسويتش، ليام ديلاب، وذلك حسبما أفاد الصحفي الموثوق فابريزو رومانو.

وأوضح رومانو أن المحادثات بين تشيلسي وديلاب كانت إيجابية للغاية خلال الأسبوع الجاري، مما يمهد الطريق لاتخاذ خطوات رسمية في الأيام المقبلة.

يُعتبر مشروع تشيلسي التطويري وتوجهاته المستقبلية من العوامل التي دفعت ديلاب إلى تفضيل الانتقال إلى صفوف البلوز، رغم الاهتمام القوي من نادي مانشستر يونايتد بضم اللاعب.

ومن المتوقع أن يقوم تشيلسي بتفعيل بند فسخ العقد الخاص بديلاب بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني، في خطوة من شأنها تسريع إتمام الصفقة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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