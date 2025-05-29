رئيس مانشستر سيتي يزف خبرًا سارًا للجماهير

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد خلدون المبارك، رئيس نادي مانشستر سيتي، أن إدارة النادي عازمة على إتمام التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

وقال خلدون المبارك:

“حددنا بوضوح من هم اللاعبون المستهدفون، وفي أي مراكز، ولدينا خيارنا الأول والثاني. سنواصل عملنا، وسيكون الأمر واضحًا وسريعًا. هدفنا هو أن نكون جاهزين بتشكيلة جديدة لكأس العالم للأندية.”

تعكس هذه التصريحات توجهًا واضحًا من إدارة السيتي نحو التحرك المبكر في سوق الانتقالات لضمان استقرار الفريق وتجهيزه بأفضل صورة ممكنة لخوض المنافسات المحلية والدولية في الموسم المقبل، وعلى رأسها البطولة العالمية المرتقبة.