“الهدف واضح”.. حسام وإبراهيم حسن يرحبان باعتذار إمام عاشور

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب باعتذار إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، ومنتخب مصر.

ونشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي على صفحته بإنستجرام مهنئًا الجماهير بالتتويج بلقب الدوري، مؤكدًا على تقديره واحترامه للجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام وابراهيم حسن.

وأثار استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر خلال الفترة الماضية، حالة من الجدل بسبب تألق اللاعب بقميص الأهلي وتصدره قائمة هدافي ترتيب الدوري المصري، قبل أن يوضح حسام حسن أن سبب استبعاده هو ادعاء الإصابة والتهرب من الانضمام لأحد معسكرات الفراعنة.



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وأكد إبراهيم حسن مدير المنتخب أن جميع اللاعبين في المنتخب أشقائه الصغار وأنه يكن لهم كل الاحترام والتقدير، ونفس الأمر متبادل من الجميع داخل جهاز الفني لمنتخب مصر.

واختتم: “الهدف في النهاية هو مصلحة المنتخب ورفع اسم مصر عاليًا وعودة المنتخب لمنصات التتويج، وإعلاء قيمة منتخب مصر”.

