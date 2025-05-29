شكرا لاهتمامكم بخبر بيتكوفيتش يعلن قائمة منتخب الجزائر لوديتي رواندا والسويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف المدير الفني للمنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش، عن قائمته الرسمية التي سيخوض بها المعسكر المقبل استعداداً لوديتي رواندا والسويد، ضمن البرنامج التحضيري لعودة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقرر استئنافها في شهر سبتمبر المقبل.

محاربو الصحراء سيبدأون معسكرهم بلقاء منتخب رواندا على ملعب محمد حملاوي بمدينة قسنطينة يوم 5 يونيو، قبل شدّ الرحال إلى العاصمة السويدية ستوكهولم لخوض المواجهة الثانية يوم 10 من الشهر ذاته ضد المنتخب السويدي.

القائمة التي أعلنها المدرب السويسري ذو الأصل البوسني خلال مؤتمر صحفي ضمت 29 لاعباً، وتخللتها الأسماء المعتادة بقيادة نجم أهلي جدة رياض محرز، إلى جانب المدافع عيسى ماندي، وأمين غويري وبطل الدوري التونسي رفقة الترجي يوسف بلايلي.

كما سجل بعض اللاعبين عودتهم إلى صفوف المنتخب الجزائري، أبرزهم لاعب الوسط الشهير نبيل بن طالب بالاضافة لكيفين قيتون.

اللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار سيتواجدون في مركز التحضيرات في سيدي موسى بشكل تدريجي بداية من بعد غد السبت، على أن يكتمل العدد يوم الإثنين.

وسيتزامن المعسكر مع مناسبة عيد الأضحى، حيث سيقضي اللاعبون المناسبة الدينية داخل المعسكر.

وأكد المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش أن اختيار الأسماء جاء بعد دراسة معمّقة، خاصة أن توقيت المعسكر يتزامن مع نهاية الموسم الكروي، ما فرض عليه التعامل مع لاعبين يختلفون في درجة الجاهزية البدنية بسبب تباين تواريخ نهاية الموسم في مختلف البطولات.

وأشار المدرب إلى أن الهدف من مواجهتي رواندا والسويد يتعدى الطابع الودي، حيث يعتبرهما محطتين لتقييم الجاهزية الفنية والنفسية للاعبين، إلى جانب تحقيق نتائج إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل العودة الرسمية لمباريات التصفيات.

القائمة الكاملة لمنتخب الجزائر في معسكر يونيو 2025

حراس المرمى:

• أسامة بن بوط

• أليكسيس قندوز

• أنتوني ماندريا

خط الدفاع:

• ريان آيت نوري

• يوسف عطال

• رامي بن سبعيني

• محمد فارسي

• كيفين قيتون

• جوان حجام

• محمد أمين مداني

• عيسى ماندي

• محمد أمين توغاي

خط الوسط:

• حيماد عبدلي

• حسام عوار

• إسماعيل بن ناصر

• نبيل بن طالب

• هشام بوداوي

• فارس شايبي

• إبراهيم مازا

• رامز زروقي

خط الهجوم:

• محمد أمين عمورة

• يوسف بلايلي

• سعيد بن رحمة

• ياسين بن زية

• بغداد بونجاح

• أمين شياخة

• أمين غويري

• أنيس حاج موسى

• رياض محرز