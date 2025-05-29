سبب رغبة الريال في تغيير رقم قميص مبابي!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد نادي ريال مدريد لتقديم القميص رقم 10 لنجمه كيليان مبابي، بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد قرار رحيل لوكا مودريتش.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن الرقم 10 كان مخصصًا لمبابي منذ هذا الموسم، لكن تجديد عقد مودريتش أجّل تنفيذ هذه الخطة.

إدارة النادي ترى أن منح هذا الرقم لمبابي لا يقتصر على الجوانب الفنية، بل يُعد فرصة تسويقية مميزة، خاصة أن النجم الفرنسي يرتدي الرقم نفسه مع منتخب بلاده.

حتى الآن، لم يُحسم القرار النهائي، حيث سيُمنح مبابي حرية الاختيار بين ارتداء القميص رقم 10 أو الاستمرار بالرقم 9، الذي ظهر به مع الفريق الملكي.