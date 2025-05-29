فليك يطمئن داني رودريغيز بعد تعرضه للإحباط!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت صحيفة سبورت أن مدرب برشلونة، هانز فليك، حرص على طمأنة النجم الشاب داني رودريغيز بعد تعرضه لخيبة أمل إثر غيابه عن فترة التحضير للموسم الجديد بسبب الإصابة.

وكان من المقرر أن يشارك رودريغيز في الفترة التحضيرية مع الفريق الأول، ضمن خطة النادي لتصعيد المواهب الواعدة، إلا أن الإصابة حرمته من تلك الفرصة، ما سبب له إحباطًا كبيرًا.

بحسب التقرير، فإن فليك تحدث مع اللاعب بشكل مباشر، وأكد له أنه ما زال ضمن خططه المستقبلية، وأن الإصابة لن تؤثر على تقييمه أو فرصه مع الفريق الأول.

رسالة فليك جاءت في توقيت مهم لتعزيز معنويات اللاعب الشاب، الذي يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية “لا ماسيا”، وسط توقعات بأن يكون له دور تدريجي في الفريق الأول خلال الموسم المقبل.