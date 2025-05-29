تشابي ألونسو يرد على بيريز بشأن مستقبل أسينسيو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، أعرب عن دعمه الكامل لاستمرار المدافع الشاب راؤول أسينسيو ضمن صفوف الفريق، مشيرًا إلى أنه لا يمانع تجديد عقده، وهو ما يسعى إليه رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، خلال الفترة المقبلة.

بحسب المصادر، يرى ألونسو أن أسينسيو لاعب مهم للغاية بالنظر إلى أسلوبه وسرعته والتزامه، ويُعد من العناصر التي يمكن الاعتماد عليها في المستقبل.

من جهته، يبدو النادي سعيدًا بمواصلة العلاقة مع اللاعب، وقد بدأت بالفعل التحضيرات لتوقيع عقد جديد معه يمتد حتى عام 2030.

من المتوقع أن يتم تمديد عقد أسينسيو خلال الأسابيع المقبلة، قبل انطلاق كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، وإن لم تسمح الجدولة الزمنية بذلك، فسيُنجز الاتفاق قبل بداية الموسم الجديد.

وفي الوقت الذي لا يضمن له النادي مركزًا أساسيًا بسبب المنافسة مع أسماء بحجم روديغر، ألابا، ميليتاو، وهويسين، أبدى اللاعب ثقة كبيرة في قدرته على حجز مكان له، مشيرًا إلى سعادته بالعمل مع تشابي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب التكتيكي، وهو ما سيساعده على تطوير مهاراته، خصوصًا في التمركز الدفاعي.