سعود عبد الحميد مطلوب من 3 أندية فرنسية

عدن - ياسمين عبد العظيم - يبدو أن وجهة سعود عبد الحميد ستكون إلى الدوري الفرنسي بعد تجربة الظهير الأيمن السعودي مع روما الإيطالي هذا الموسم.

موقع “Foot Mercato” أكد اهتمام نادي لانس بالتعاقد مع سعود (25 عاماً)، إذ يتطلع لبناء تشكيلة جيدة رغم عدم وجود مدرب حالياً عقب الرحيل ويل ستيل المفاجئ.

لانس أنهى الدوري الفرنسي في المركز الثامن بعد أن كان قريباً من التأهل لدوري المؤتمرات الأوروبي.

وأشار الموقع إلى أن لانس أحدث المهتمين بنجم الهلال السابق، لينضم إلى ستاد ريمس وتولوز الراغبين في استعارته، مع التلميح لوجود اهتمام من ناديين آخرين في فرنسا دون تحديدهما.

وخاض سعود 8 مباريات فقط بجميع المسابقات هذا الموسم في روما، لذا يتطلع لفرص لعب أكثر في فرنسا.

ودخل سعود تاريخ كرة القدم في المملكة بعد أن أصبح أول لاعب سعودي يسجل في مسابقة أوروبية، حين هز شباك براغا في الدوري الأوروبي.