شتيغن يحسم موقفه النهائي من مغادرة برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن لا يُبدي أي نية لمغادرة نادي برشلونة، مهما كانت الضغوط المحيطة بوضعه داخل الفريق.

بحسب التقرير، فإن شتيغن يتمسك بمكانه كحارس أساسي للفريق الأول، ولا يفكر في الرحيل، رغم الحديث المتزايد مؤخرًا عن اهتمام النادي بضم حارس جديد مثل خوان غارسيا، واحتمالية إجراء تغييرات في مركز حراسة المرمى.

موقف الحارس الألماني يُعد رسالة واضحة للإدارة والجهاز الفني، مفادها أنه ملتزم بمشروع برشلونة، ولا ينوي فتح باب الرحيل في الوقت الراهن.