ماركا: رونالدو يقترب من الرحيل عن النصر.. والوجهة القادمة مدوية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تزداد المؤشرات حول نهاية وشيكة لمسيرة كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، بعد عامين ونصف قضاها في “الرياض” دون أن يحقق أي لقب جماعي، وفقًا لتقارير صحيفة “ماركا” الإسبانية.

ورغم غياب البطولات، لا يُمكن تجاهل الأثر الكبير الذي تركه رونالدو على مستوى الكرة السعودية والعالمي، وخصوصًا في تسويق صورة النصر وتعزيز الحضور الإعلامي للدوري.

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وبينما تشير “ماركا” إلى أن هناك رغبة سابقة في تجديد عقد رونالدو لعامين إضافيين، فإن الموقف تغير مؤخرًا، وأصبح الانفصال مفاجئًا لكنه واقعيًا، خصوصًا مع قرب فتح سوق الانتقالات في 2 يونيو وإغلاقه في 10 من الشهر ذاته.

ويُتوقع أن يُحسم مستقبل رونالدو خلال الساعات القادمة، في ظل وجود عدة عروض على الطاولة، وموقف شخصي من اللاعب يدفعه نحو ختام مسيرته بشكل لائق، مع احتمالية مثيرة للجدل بتمثيله فريقًا آخر في كأس العالم للأندية، وهي البطولة التي يمثل فيها الهلال المملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نادي النصر عن عقد مؤتمر صحفي حاسم اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، سيظهر فيه المدير الرياضي الجديد فرناندو هييرو للحديث عن المرحلة المقبلة وخطة التغيير الشاملة داخل الفريق.

وقد يتضمن المؤتمر إشارات مباشرة أو غير مباشرة إلى مستقبل كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى تحركات النادي فيما يخص الجهاز الفني واللاعبين الأجانب.

