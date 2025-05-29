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الحضور الجماهيري لدوري روشن 2024/25

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  • الحضور الجماهيري لدوري روشن 2024/25 1/2
  • الحضور الجماهيري لدوري روشن 2024/25 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – اعتلت جماهير نادي الاتحاد قمة قائمة الأكثر حضورًا في دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025.

وفقًا للإحصائيات، شهدت البطولة في الموسم المنتهي حضورًا إجماليًا بلغ 2.5 مليون مشجع على مدار 34 جولة.

جاءت جماهير الاتحاد في المقدمة، والتي تجاوزت حاجز النصف مليون، محققةً (594326) مشجعًا.

بينما احتلت جماهير المركز الثاني بحضور (354019) مشجعًا، وجاء الهلال في المرتبة الثالثة بـ (302028)، تلاه النصر في الرابعة بـ (277821).

كما حققت جماهير القادسية، التي عادت إلى دوري المحترفين بعد صعودها من دوري يلو، المركز الخامس بحضور (168331) مشجعًا.

وفي الترتيب العام، جاء الفتح في المركز السادس، يليه الاتفاق، ثم الشباب، والتعاون، وضمك، والخليج، والرائد، والوحدة، والخلود، والعروبة، والرياض، والأخدود، وأخيرًا الفيحاء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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