الحضور الجماهيري لدوري روشن 2024/25

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – اعتلت جماهير نادي الاتحاد قمة قائمة الأكثر حضورًا في دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025.

وفقًا للإحصائيات، شهدت البطولة في الموسم المنتهي حضورًا إجماليًا بلغ 2.5 مليون مشجع على مدار 34 جولة.

جاءت جماهير الاتحاد في المقدمة، والتي تجاوزت حاجز النصف مليون، محققةً (594326) مشجعًا.

بينما احتلت جماهير الأهلي المركز الثاني بحضور (354019) مشجعًا، وجاء الهلال في المرتبة الثالثة بـ (302028)، تلاه النصر في الرابعة بـ (277821).

كما حققت جماهير القادسية، التي عادت إلى دوري المحترفين بعد صعودها من دوري يلو، المركز الخامس بحضور (168331) مشجعًا.

وفي الترتيب العام، جاء الفتح في المركز السادس، يليه الاتفاق، ثم الشباب، والتعاون، وضمك، والخليج، والرائد، والوحدة، والخلود، والعروبة، والرياض، والأخدود، وأخيرًا الفيحاء.