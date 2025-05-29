جوناثان تاه يكشف سبب انتقاله إلى بايرن ميونخ

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث المدافع الألماني جوناثان تاه عن كواليس انتقاله إلى نادي بايرن ميونخ، مؤكدًا أن المحادثات التي أجراها مع المدرب والإدارة كانت حاسمة في اتخاذ قراره.

وقال تاه: “تحدثت كثيرًا مع المدرب والمسؤولين، وكانت المحادثات إيجابية جدًا. شعرت بالتقدير والثقة، وأدركت أنني قادر على التطور أكثر هنا، ولهذا السبب وافقت على العرض.”

وأضاف اللاعب الذي وقع عقدًا مع بايرن يمتد حتى عام 2029:”أنا في مرحلة من مسيرتي أريد فيها أن أتحمل المسؤولية، داخل وخارج الملعب. أرغب في مساعدة الفريق وتحقيق الألقاب معًا، وأن يشعر الجميع بالرضا والاستعداد لبذل كل شيء.”