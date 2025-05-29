خاص | بعد ياسر حمد.. غرامة مالية جديدة على الزمالك

عدن - ياسمين عبد العظيم - يبدو أن الأزمات المالية ستظل تلاحق نادي الزمالك رغم سداد العديد من الغرامات لصالح المدربين واللاعبين حتى لا يتم إيقاف قيده قبل بداية الميركاتو الصيفي.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن هناك إيقاف قيد جديد ضد الزمالك، مع تأكيد القلعة البيضاء أن السبب يرجع إلى مستحقات المدافع السابق للفريق، ياسر حمد.

ورحل ياسر حمد عن الزمالك في صيف 2024، لكن كانت هناك مستحقات بلغت مليون و700 ألف جنيه مصري ورغم ذلك أكدت الإدارة في بيان رسمي أنها ستسدد المبلغ حتى يُفتح القيد مجددًا.



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ولكن الغرامة المالية الجديدة تأتي من قبل نادي الاتحاد المنستيري الذي كان يمتلك أحمد الجفالي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الحالي.

وانتقل الجفالي إلى الزمالك في فبراير الماضي من المنستيري بمقابل 700 ألف دولار لكن المبلغ مقسم على دفعتين الأولى تم سدادها والثانية لم تسدد وقدرها 300 ألف دولار.

وتواصل بطولات مع علي البحوري الناطق الرسمي لنادي الاتحاد المنستيري، وقال: “بالفعل، هناك مبلغ متبقي من قيمة الصفقة وبالعقد بند غرامة تأخير حالة عدم السداد”.

وأضاف: “الآن نحن تخطينا مهلة السداد وفي مرحلة التأخير، وبالتالي هناك غرامة على الزمالك مع المبلغ المطلوب، ولكن ليس هناك مشكلة بالنسبة لنا حتى الآن لأن علاقتنا بهم جيدة”.

وعن كثرة إصابات اللاعب مع الزمالك: “الجفالي لم يُصاب معنا سوى مرة واحدة فقط، وبالتالي، ليس لديه أي إصابة مزمنة”.

وعما إذا كان في عقد الجفالي شرط نسبة مشاركة بمبلغ مالي لصالح المنستيري: “ليس صحيحًا”.

