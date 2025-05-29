رسمياً.. تاه أول صفقات بايرن ميونيخ في الموسم الجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني اليوم الخميس تعاقده مع المدافع جوناتان تاه لمدة 4 سنوات في انتقال مجاني من باير ليفركوزن.

وخاض تاه (29 عاماً)، قلب دفاع منتخب ألمانيا، 10 مواسم مع ليفركوزن، ولعب دوراً مؤثراً في إنجاز التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى بموسم 2023-2024.

وبدا أن تاه سينتقل إلى برشلونة بطل إسبانيا، لكن المخاوف المالية من عدم التزام النادي الكتالوني بقواعد اللعب المالي النظيف دفعته لتغيير وجهته وتفضيل البقاء في البوندسليغا.

ولعب تاه أكثر من 200 مباراة في الدوري الألماني، بجانب 20 مباراة دولية، وسيبدأ مهمته مع بايرن في مونديال الأندية الشهر المقبل.

وقال لموقع بايرن عقب توقيع العقد: “أنا سعيد جداً بوجودي في بايرن، أود أن أتحمل المسؤولية هنا وأن أعمل بجد يومياً لتحقيق النجاح والتتويج بالكثير من الألقاب”.

وسيعوض تاه رحيل إيريك داير إلى موناكو، فضلاً عن المصابين دايو أوباميكانو وهيروكي إيتو، بعدما أصبح كيم مين-جاي قلب الدفاع الوحيد بتشكيلة المدرب فينسن كومباني.