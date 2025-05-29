الأسرع في العالم.. برشلونة يحسم مستقبل أراوخو ويلمح إلى الراحل الاول في الصيف

عدن - ياسمين عبد العظيم - حسم نادي برشلونة موقفه النهائي من مستقبل مدافع الفريق الأول لكرة القدم، رونالد أراوخو، مع وجود حالة من الغموض الشديد حول استمراره أو رحيله عن بطل الدوري الإسباني.

ويرى الجهاز الفني بقيادة هانز فليك أن أراوخو أحد أهم الأعمدة الدفاعية، ويملك صفات نادرة أبرزها القوة البدنية والسرعة، حيث تُظهر البيانات أنه الأسرع عالميًا في مركزه بسرعة تصل إلى 34 كم/ساعة.

أراوخو لم يقدم أفضل مواسمه بسبب الإصابة وكان هناك رغبة من يوفنتوس في ضمه خلال شهر يناير الماضي، إلا أن النادي لا يُحمله مسؤولية التراجع الدفاعي، ويرى أن أزمة الفريق جماعية وليست فردية.



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ورغم وجود بند يسمح برحيله مقابل 60 مليون يورو بين 1 و15 يوليو، إلا أن إدارة برشلونة لا تنوي تفعيل أي خطوة لبيعه، وتعتبر استمراره أولوية، بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية.

على الجانب الآخر، لم يحسم برشلونة مستقبل بابلو توري بعد، رغم رغبته في البقاء ومحاولة إثبات نفسه في فترة الإعداد مع فليك بداية من 13 يوليو المقبل.

وتدرس الإدارة خيار إعارته مع تمديد عقده الذي ينتهي في 2026، أو بيعه مع وضع بند إعادة شراء، لضمان مراقبة تطوره في حال تألقه خارج النادي.

ويعاني توري من منافسة شرسة في مركزه كصانع ألعاب، مع وجود أسماء قوية مثل فيرمين، جافي، وداني أولمو، ما قد يقلل فرص مشاركته الموسم المقبل.

ورغم إشادة النادي بإمكانات توري وسلوكه الانضباطي، يبقى الباب مفتوحًا أمام عروض الإعارة أو البيع، في ظل اهتمام سابق من بورتو، ريال مايوركا، ونية راسينج ضمه حال صعوده إلى الدوري الإسباني.

