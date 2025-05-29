رسميًأ.. بايرن ميونخ يُعلن أولى صفقاته الصيفية قبل كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نادي بايرن ميونيخ رسميًا عن أولى صفقاته الصيفية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل أيام قليلة من بداية بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد بايرن ميونخ للمشاركة في مونديال الأندية الجديد بداية من 15 يونيو المقبل وحتى 13 يوليو، ويتواجد البافاري في المجموعة الثالثة والتي تضم بوكا جونيورز، بنفيكا وأوكلاند سيتي.

ويريد بايرن ميونخ الدخول في تلك البطولة بقوة من أجل المنافسة على لقبها تحت قيادة المدرب، فينسنت كومباني.



اقرأ أيضًا.. باير ليفركوزن يُعلن عن خليفة تشابي ألونسو



وبالتالي، أبرم بايرن ميونخ أولى صفقاته بضم مدافع باير ليفركوزن، جوناثان تاه، بالمجان لمدة 4 سنوات حتى يونيو 2029.

وسيحمل تاه القميص رقم 4 مع بايرن ميونخ، ليكون قوة دفاعية جديدة في صفوف البافاري في السنوات المقبلة بعدما تألق مع ليفركوزن.

المدافع البالغ من العمر 29 عامًا يمتلك خبرة كبيرة في الدوري الألماني، وخاض أكثر من 400 مباراة مع ليفركوزن.

كما يُعتبر تاه عنصرًا مهمًا في تشكيل منتخب ألمانيا، حيث شارك في بطولتي كأس أمم أوروبا 2016 و2024.

