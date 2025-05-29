فيديو | منافس الأهلي.. إنتر ميامي يستعيد الانتصارات في الدوري الأمريكي

عدن - ياسمين عبد العظيم - استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الانتصارات بالتغلب على مونتريال الكندي بنتيجة 4-2 في إطار الجولة السادسة عشر من الدوري الأمريكي.

وأقيمت مباراة إنتر ميامي ومونتريال على ملعب “Chase”، وسط حضور جماهيري متوسط.

وشهد تشكيل إنتر ميامي تواجد رباعي برشلونة السابق ليونيل ميسي، لويس سواريز، سيرجيو بوسكيتس وأخيرًا جوردي ألبا.



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اتفرج أهداف إنتر ميامي ضد مونتريال في الدوري الأمريكي

وافتتح ليونيل ميسي المباراة تهديفيًا في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 1-0 لصالح أصحاب الأرض إنتر ميامي.

أما في الشوط الثاني، لويس سواريز نجح في مضاعفة النتيجة بالدقيقة 68، ثم عاد الأوروجوياني وهز الشباك بالثالث في الدقيقة 71، لتصبح النتيجة 3-0.

قبل أن يقلص دانتي سيلي النتيجة إلى 3-1 في الدقيقة 74 لصالح مونتريال، ثم عاد ليونيل ميسي ببصمته الثانية بالدقيقة 87 لتصل النتيجة إلى 4-1.

وبالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، كان الهدف الثاني من فيكتور لوتوري من أجل مونتريال، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-2 لصالح إنتر ميامي.

هذا الفوز يأتي بعد 4 مباريات من النتائج السيئة بتعادلين وهزيمتين لإنتر ميامي منافس الأهلي في كأس العالم للأندية قبل أقل من 3 أسابيع على افتتاح البطولة.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد إنتر ميامي إلى 26 نقطة في المركز السادس في ترتيب المجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي وبفارق 7 نقاط عن فيلادلفيا يونيون متصدر الترتيب.

