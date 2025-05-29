موعد تولي ريفيرو قيادة الأهلي بعد التتويج بالدوري.. وخلاف مرتقب

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي الأسبق، موعد تولي جوزيه ريفيرو مهمة قيادة فريق الكرة بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء منافسات بطولة الدوري المصري.

واستطاع الأهلي الفوز بسداسية نظيفة على فاركو، ساعدته في التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الـ45 في تاريخه والثالثة على التوالي.

وكان الأهلي قد استقر على تعيين ريفيرو مدربًا لفريق الكرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد رحيل مارسيل كولر بعد خروجه من منافسات دوري أبطال إفريقيا.



وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عبر آثير اون سبورت اف ام: “تقرر استمرار محمد شوقي في الجهاز الفني الجديد، وكذلك محمد يوسف بمنصب المدير الرياضي”.



وأكمل: “ريفيرو سيتولى مهمة قيادة مران الأهلي بداية من يوم السبت المقبل، وتم اكتمال جهازه بالكامل ومعه مدرب حراس مرمى أجنبي وليس جنوب إفريقي كما تم تداوله”.

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وتابع: “المدرب يرغب في ضم 26 لاعبًا فقط في قائمة الأهلي بكأس العالم، ورغم أن هناك سماحًا بـ تواجد أكثر من هذا العدد ولكنه لا يرغب في ضم لاعبين أكثر من 26 ليحافظ على تركيزه معهم، ولا نعلم هل سيوافق الأهلي على ذلك أم لا”.

وينتظر الأهلي مهمة خاصة بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد الموسع، بتواجد 32 فريقًا من حول العالم، خلال الفترة من 14 يونيو 2025 إلى 13 يوليو 2025.

