شكرا لاهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 29-5-2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي أمام الاتحاد في السلة و4 مواجهات في الدوري المصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - يشهد اليوم الخميس، الموافق 29-5-2025، إقامة عدد من المباريات ضمن منافسات الدوري المصري، وكذلك الدوري الفرنسي، ونهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة.

وتقام 4 مباريات اليوم في إطار منافسات مجموعة الهبوط للدوري المصري، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية للمسابقة.

وكانت رابطة الأندية قد استقرت على إلغاء الهبوط من الدوري خلال الموسم الجاري، بسبب الوضع الاستثنائي للمسابقة بشكلها الجديد.



وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري أمس الأربعاء بعد الفوز أمام فاركو بسداسية نظيفة في ختام مشواره بالمسابقة خلال الموسم الجاري.



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بينما تلعب مباراة وحيدة في الدوري الفرنسي ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد، في المباراة الثالثة بينهما والفاصلة، في سلسلة مباريات دور النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة.

الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على حساب نظيره الاتحاد السكندري، في ثاني مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر التي تقام بنظام “Best of 5”.

وكان الاتحاد السكندري قد فاز في المباراة أمام الأهلي بالمواجهة الأولى بنتيجة 83-73.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 29-5-2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

سموحة أمام زد، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على قناة اون سبورت.

الاتحاد السكندري ضد إنبي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على قناة اون سبورت.

مودرن سبورت أمام طلائع الجيش، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على قناة اون سبورت.

الإسماعيلي ضد غزل المحلة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على قناة اون سبورت.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

ستاد ريمس أمام ميتز، وتنطلق المباراة في الساعة 09:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “beIN Sports HD 1”.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري السوبر لكرة السلة

الأهلي أمام الاتحاد السكندري، وتنطلق المباراة في الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة اون سبورت 2.

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