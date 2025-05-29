خطوة هامة تقرب برشلونة من ضم خوان جارسيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - وأوضحت ريليفو أن إسبانيول بدأ يستعد لفكرة الحياة بدون خوان جارسيا، وأعد الميزانية المخصصة للتعاقد مع حارس بديل في الميركاتو الصيفي.

وفي الوقت الذي يستعد فيه النادي الكتالوني لمفارقة جارسيا، حسم الحارس المميز قراره بشأن وجهته المقبلة، على أن يكون فريقه القادم برشلونة أو نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويمني البارسا النفس بالتعاقد مع خوان جارسيا، خاصةً في ظل إمكانية الحصول على بطاقته من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع إسبانيول، والتي تبلغ 25 مليون يورو فقط.

ويتواجد خوان جارسيا حالياً في معسكر منتخب كتالونيا رفقة إريك جارسيا، مدافع برشلونة، تحضيراً لمواجهة كوستاريكا في سياق ودي، وهو الأمر الذي قد يستغل إريك لإقناعه بالذهاب للبلوجرانا.