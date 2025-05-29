أخبار اليمن : صنعاء تعلن صرف نصف راتب غداً

صنعاء تعلن صرف نصف راتب غداًتبدأ الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات غدا الخميس، صرف النصف الثاني من معاش شهر فبراير 2021م للمتقاعدين المدنيين.

وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي أن عملية الصرف تنفذها الهيئة، ضمن الآلية الإستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة موظفي الدولة وفقا لأحكام للقانون رقم (2) لسنة 1446ه والتي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف للمعاشات سنويا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة، جاءت ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع وزيري المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري لضمان إستمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء التي تولي اهتماما خاصة بشريحة المتقاعدين تقديرا لعطائهم وخدمتهم الطويلة لليمن.

ودعا الحيفي، المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش، مثمنا التعاون الكبير من الجهات المعنية وفي مقدمتها قيادة البنك المركزي اليمني إلى جانب كوادر وموظفي الهيئة ووزارتي الخدمة المدنية والمالية والبنك المركزي الذي ساهموا في إنجاح عملية الصرف.