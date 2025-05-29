الحيرة تضرب باو فيكتور في برشلونة: لا أعرف ماذا أفعل!

عدن - ياسمين عبد العظيم - وأفاد فيكتور، الذي كان برشلونة ينظر له على أنه خليفة روبرت ليفاندوفسكي في خط هجوم الفريق في السنوات المقبلة، بأنه يعيش حالة من عدم اليقين بخصوص وضعيته وما سيفعله في الموسم المقبل.

وقال باو، في تصريحات صحفية نشرتها يومية موندو ديبورتيفو الإسبانية” لا أعرف ماذا أفعل، ولا أدري ما هو القرار الذي يتوجب عليّ اتخاذه، يجب أن نناقش الأمور، ونرى أفضل اختيار لكل الأطراف”.

وأضاف فيكتور معلقاً على إمكانية انضمام مواطنه خوان جارسيا، حارس إسبانيول، إلى برشلونة ” إنه شخص مميز ورائع، أتمن أن يحظى بأفضل مستقبل ممكن”.

وعن وضعية حراسة المرمى في برشلونة، قال” لا أدري إن كان تير شتيجن سيبقى أم سيغادر، ولكن نحن سعداء بالحراس الثلاثة الرائعين الذين نملكهم في الفريق، القصة كلها في يد الإدارة الرياضية بالنادي، أظن أنهم يبحثون عن أفضل شيء للجميع”.